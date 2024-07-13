ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار لغم أرضي في منطقة "خاركيف" الأوكرانية

انفجار لغم أرضي
انفجار لغم أرضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت إدارة منطقة "خاركيف" الأوكرانية اليوم /السبت/ بأن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات بالغة؛ إثر انفجار لغم أرضي في قرية "ستاريتسيا" في بلدة "فوفشانسك".

وأشارت منطقة خاركيف - بحسب بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية ستاريتسيا، وتم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بمقتل أسرة مكونة من ستة أشخاص، من بينهم طفلان، في الغابة القريبة من "تسيركوني" بمقاطعة "خاركيف"؛ إثر انفجار لغم مضاد للدبابات.

خاركيف فوفشانسك لغم