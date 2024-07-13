إصابة ثلاثة أشخاص في انفجار لغم أرضي في منطقة "خاركيف" الأوكرانية

أفادت إدارة منطقة "خاركيف" الأوكرانية اليوم /السبت/ بأن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات بالغة؛ إثر انفجار لغم أرضي في قرية "ستاريتسيا" في بلدة "فوفشانسك".

وأشارت منطقة خاركيف - بحسب بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إلى أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية ستاريتسيا، وتم نقلهم على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بمقتل أسرة مكونة من ستة أشخاص، من بينهم طفلان، في الغابة القريبة من "تسيركوني" بمقاطعة "خاركيف"؛ إثر انفجار لغم مضاد للدبابات.