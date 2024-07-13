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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الخزانة الأمريكية": الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف شركة أبحاث إيرانية

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت شركة "حكيمان شرق" للأبحاث ومقرها مدينة أصفهان، والتي تتهمها واشنطن بالمشاركة في أعمال أبحاث وتطوير للأسلحة لصالح إيران.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن هذا الإجراء يضاف الى سلسلة من العقوبات على طهران تركز في مجملها على برنامجها النووي والصاروخي وتمويل أذرعها في المنطقة.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد عقوبات أخرى فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي على شبكة مصرفية في إيران حاولت التفافها على العقوبات واتاحة الوصول الى النظام المصرفي العالمي ودعمها لوكلائها في المنطقة.

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