أحكام بالسجن على 5 أشخاص لإدانتهم بقتل مرشح رئاسي في الإكوادور

قضت محكمة في الإكوادور بسجن خمسة أشخاص لهم صلة بأكبر العصابات الإجرامية، وذلك لإدانتهم في اتهامات تتعلق بقتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو خلال حملة انتخابية العام الماضي.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /السبت/ أن المحكمة قضت بالسجن على كل من كارلوس أنجولو زعيم عصابة "لوس لوبوس"، ولورا كاستيلا لمدة 34 عاما وثمانية أشهر لإدانتهما بإصدار أوامر بتنفيذ الهجوم على فيلافيسينسيو.. فيما قضت المحكمة على ثلاثة آخرين بالسجن لمدة 12 عاما عقب إدانتهم بالمشاركة في هذا الهجوم، وهم إريك راميريز وفيكتور فلوريس وألكسندرا تشيمبو.

يشار إلى أن فيلافيسينسيو، هو عضو الجمعية الوطنية للإكوادور، قد قٌتل إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء مغادرته تجمعا انتخابيا في العاصمة "كيتو" في 9 أغسطس 2023.