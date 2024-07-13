أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 5 سفن حربية في البحرين المتوسط وآزوف

أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، أن روسيا تحتفظ بخمس سفن حربية في البحر المتوسط وبحر آزوف.

وأضاف بيان للقوات البحرية: "تحتفظ روسيا بثلاثة سفن في بحر آزوف، ليس من بينها حاملات صواريخ، فيما لا توجد سفن في البحر الأسود".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضحت أن روسيا تحتفظ أيضا بحاملتي صواريخ كاليبر في البحر المتوسط، على متنهما 24 صاروخا.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.