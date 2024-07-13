اليوم.. طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمي بالقاهرة 37

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد اليوم السبت ، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة و الموجة شديدة الحرارة علي اغلب الانحاء ، وذلك لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت الارصاد انه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم السبت ، وشبورة مائية خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة و سيناء.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة علي محافظة الوادي الجديد.

وهناك رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واوضحت الأرصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري تتراوح بين 75 الي 90 % للعظمي ومن 30:50% للصغري.

درجات الحرارة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 46 للعظمي والصغري 30 درجة .