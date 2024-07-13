الثانوية العامة 2024.. انطلاق امتحان التفاضل والتكامل

استأنف منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024/2023.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات (التفاضل والتكامل)، لمدة ساعتين.

وحول مواصفات امتحان التفاضل والتكامل- شعبة الرياضيات: «عدد الأسئلة 18 سؤالًا - اختيار من متعدد، المقالية 2 - والدرجات 30 درجة».

ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة أولى).

كما يواجه طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية).

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ 434 ألف و574 طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) 102 ألف و827 طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم 207 ألف و685 طالب وطالبة.