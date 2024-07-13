اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم بـ "خلية الزيتون"

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، أولي جلسات إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم، وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.



ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.