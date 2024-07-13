الثانوية العامة 2024.. توافد الطلاب على اللجان بأسوان لأداء امتحان التفاضل والتكامل

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة أسوان، اليوم السبت، التوافد على لجان الامتحانات لأداء امتحان الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لشعبة الرياضيات، وذلك ضمن امتحانات الدور الأول وفق نظام التقييم الجديد (البابل شيت).

ويؤدي 7292 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بأسوان موزعين على 27 لجنة بواقع 26 لجنة عامة وواحدة مكفوفين، موزعة كالتالى 8 لجان بإدارة أسوان و3 لجان بإدارة دراو و4 لجان بإدارة كوم أمبو و 4 لجان بإدارة نصر النوبة و8 لجان بإدارة إدفو.

وأكد المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المديرية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات الصحة - الإسعاف- التأمين - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التى ضمت القيادات التعليمية، تفقدت اللجان والاستراحات، وتأكدت من جاهزيتها.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على ضرورة التعامل الجيد مع الطلاب بدءًا من البوابة والتفتيش بالعصا الإلكترونية، مرورًا بالجلوس فى اللجان وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة، وعلى الملاحظين داخل اللجان التعامل بهدوء وبث الطمأنينة فى نفوس الطلاب وتوضيح كيفية التعامل مع ورقتى البابل شيت وكيفية ملء البيانات في الأماكن الصحيحة، وكذلك كيفية التعامل مع نموذج البوكليت وكتاب المفاهيم، والانتهاء بانصراف الطلاب وعدم تجمعهم أمام اللجان عقب انتهاء الامتحان.

رفع الاستعدادات بكافة المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية ، مع رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024 ، والتى تبدأ فى 10 يونيو ، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وأدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.



وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024



المواد غير المضافة للمجموع

. 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

. 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي)

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي)

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة)

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الإستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي)

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

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