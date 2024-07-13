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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم السبت،  جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مدرسة الرياض شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

استشهد اليوم، مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرين جراء غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة. 

ومنذ قليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي والدة المطارد طارق داوود من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة للمرة العاشرة على التوالي للضغط عليه لتسليم نفسه.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية في نابلس تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمنطقة الشرقية للمدينة في محيط مخيم بلاطة ومخيم عسكر من عدة محاور.

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