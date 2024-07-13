فلسطين.. تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال تقتحم منطقة "إسكان اكتابا" في ‎طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بوصول تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال المقتحمة منطقة "إسكان اكتابا" في ‎مدينة طولكرم.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام الاحتلال مدينة ‎طولكرم.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الراعي في دير البلح وسط قطاع غزة إلى 5 شهداء.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر القديم، واقتحم الجيش الإسرائيلي المخيم بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية، ونشر القناصين فوق أسطح المباني العالية.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل داخل المخيم، وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين داخل مخيم بلاطة، أطلق الاحتلال خلال الاشتباكات الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين الفلسطينيين.