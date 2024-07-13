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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ختام المؤتمر السنوي الثاني لرابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اُختتم بالأمس الجمعة، المؤتمر السنوي الثاني لرابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط، المنعقد في بيت سان مارك للمؤتمرات في منطقة العبور - القاهرة بعنوان "نشهد معًا". 

وذلك برئاسة الأب الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتيّ في جامعة البلمند - لبنان رئيس الرابطة، وبحضور كل من الآباء القمص بيشوي حلمي الأمين التنفيذي المشارك، الخوري الدكتور ميخائيل قمبر الأمين التنفيذي للرابطة، القس د.صاموئيل روزفي الأمين التنفيذي المشارك.

كانت فرصة رائعة أُتحيت لنا كممثلين عن كلياتنا كلية مار أفرام اللاهوتية دمشق - سوريا.

التقيت فيها خليط من الكنائس الشرقية، الأرثوذكسية منها والكاثوليكية بالإضافة إلى الإنجيلية ومن مختلف البلاد شملت مصر والعراق ولبنان وسوريا.

التحدي كان صعبًا ولكن ليس مستحيلًا، فاللقاء بالآخر ومشاركته في تفاصيل عديدة قد يبدو صعبًا للوهلة الأولى ولكن سرعان ما يتحول هذا الاختلاف إلى توجيه الأنظار إلى ما هو واحد ومشترك، وتبقى الاختلافات حاضرة ولكن بروح المحبة والفهم والحكمة في وسطنا فتتحول الاختلافات إلى نقاشات لمحاولة فهم ما هو واجب الوصول إليه، سيبقى الطريق طويل والتحديات أصعب ولكن لغة الحوار حاضرة.

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