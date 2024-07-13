بزشكيان: إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.. ولن نستجيب للضغوط الأمريكية

قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وأكد أن إيران سوف تتعاون بشكل أكثر فاعلية وتقوي علاقاتها مع جيرانها وتتعامل مع أوروبا، جاء ذلك في بيان حمل عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد" ونشر في صحيفة "طهران تايمز".

وأضاف مسعود بزشكيان، إن الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن إيران لن تستسلم للضغوط، وأن عقيدة الدفاع الإيرانية لا تتضمن أسلحة نووية.

وأشار الرئيس الإيراني، البالغ من العمر 69 عامًا إلى دور الصين وروسيا في وقوفها بجانب إيران، معربا عن تقديره لهذا الدعم الروسي الصيني ، وأكد بزشكيان، أن روسيا حليف استراتيجي وجار مهم لإيران وستظل إدارته ملتزمة بتوسيع وتعزيز التعاون مع موسكو.

فاز الرئيس الإيراني المنتخب سعيد بزشكيان برئاسة إيران ليصبح الرئيس التاسع في تاريخ دولة إيران، ويواجه بزشكيان ملفات شائكة خلال تلك الفترة، نظرا لما يحدث من توترات في منطقة الشرق الأوسط، والصراع الدائم بين الحوثيين والقوات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية وما حولها من مزاعم تورط إيران في تلك الحرب، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها إيران في تلك الفترة.