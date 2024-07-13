البطريرك يصل إلى مطار ملبورن الدولي للقيام بالزيارة الرسولية الأبوية الثانية

وصل منذ قليل صباح يوم السبت، البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، إلى مطار ملبورن الدولي، للقيام بالزيارة الرسولية الأبوية الثانية إلى إرسالية الروح القدس السريانية الكاثوليكية في ملبورن – أستراليا.

ويرافقه في هذه الزيارة مار باسيليوس جرجس القس موسى الزائر الرسولي في أستراليا ونيوزيلندا، ومار برنابا يوسف حبش مطران أبرشية سيّدة النجاة في الولايات المتّحدة الأميركية، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب يوحنّا إينا كاهن إرسالية سيدني.

وفي المطار، كان باستقبال غبطته الخوراسقف فاضل القس إسحق كاهن إرسالية ملبورن، وبعض المؤمنين من أعضاء إرسالية ملبورن.

ثمّ توجّه غبطته إلى مقرّ إقامته للبدء بفعاليات الزيارة الرسولية الأبوية إلى إرسالية ملبورن، وفي مستهلّها تقديس وتكريس كنيسة الروح القدس الجديدة للسريان الكاثوليك في ملبورن بعد ظهر اليوم نفسه.