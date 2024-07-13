الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر بنابلس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس.

واندلعت منذ قليل، مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر القديم، واقتحم الجيش الإسرائيلي المخيم بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية، ونشر القناصين فوق أسطح المباني العالية.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل داخل المخيم، وعلى أثر ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين داخل مخيم بلاطة، أطلق الاحتلال خلال الاشتباكات الرصاص الحي وقنابل الغاز على المواطنين الفلسطينيين.

أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال حي كفر سابا في مدينة قلقيلية، ومنذ قليل، اقتحم جيش الاحتلال قلقيلية بعدد من الآليات العسكرية التي انتشرت في شوارع المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط شهيدين وعدد من الجرحى الفلسطينيين جراء غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والدة المطارد طارق داوود من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة للمرة العاشرة على التوالي للضغط عليه لتسليم نفسه.