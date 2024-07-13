الثانوية العامة 2024| اليوم.. طلاب علمي رياضة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم السبت، ماراثون امتحانات الدور الأول.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات (التفاضل والتكامل)، لمدة ساعتين.

وحول مواصفات امتحان التفاضل والتكامل- شعبة الرياضيات: «عدد الأسئلة 18 سؤالًا - اختيار من متعدد، المقالية 2 - والدرجات 30 درجة».

وأدى الأربعاء الماضي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى عدد (419501) طالب وطالبة، وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالى عدد (99871) طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى (192296) طالبا وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية) بإجمالى عدد (1644) طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة علم النفس، والفترة الثانية مادة علم الاجتماع، بإجمالى عدد (255) طالبا وطالبة.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة نبروه التعليمية بمحافظة الدقهلية، وطالبة بلجنة بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، فقد تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الحسينية بمحافظة الشرقية، وطالب آخر بلجنة بإدارة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية باستخدام هاتف محمول أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية أثناء نشر أحد أجزاء مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.