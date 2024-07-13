ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 33 محضرًا للمخابز بمطاى خلال حملة تموينية فى المنيا

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستمر الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين، القيام بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأفاد محمد عبد الغني رئيس المركز أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بالمدينة والقرى، حيث شكلت إدارة تموين مطاي لجنة للمرور على المخابز بمطاي،  وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٣ محضرًا تموينيًا جاءت كالتالي: 
٤ محاضرَ نقص وزن
٥ محاضر نظافة
 ٥ محاضر عدم إعلان 
١ محضر غلق 
١٢ محضر شهادة صحية 
٦ محاضر اشتراطات صحية بإجمالي ٣٣ محضرًا، بمعرفة إلهام أحمد محمود مدير الرقابة التموينية، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين. 

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية وتحقيق شكاوى المواطنين. 

أخبار محافظة المنيا تموين مطاي اللواء عماد الكدواني محافظ ا للمنيا محمد عبد الغني رئيس مدينة مطاي التموين مباحث التموين إدارة مباحث التموين