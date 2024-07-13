تحرير 33 محضرًا للمخابز بمطاى خلال حملة تموينية فى المنيا

تستمر الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين، القيام بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأفاد محمد عبد الغني رئيس المركز أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بالمدينة والقرى، حيث شكلت إدارة تموين مطاي لجنة للمرور على المخابز بمطاي، وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٣ محضرًا تموينيًا جاءت كالتالي:

٤ محاضرَ نقص وزن

٥ محاضر نظافة

٥ محاضر عدم إعلان

١ محضر غلق

١٢ محضر شهادة صحية

٦ محاضر اشتراطات صحية بإجمالي ٣٣ محضرًا، بمعرفة إلهام أحمد محمود مدير الرقابة التموينية، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية وتحقيق شكاوى المواطنين.