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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام حي كفر سابا بمدينة قلقيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال حي كفر سابا في مدينة قلقيلية، ومنذ قليل، اقتحم جيش الاحتلال قلقيلية بعدد من الآليات العسكرية التي انتشرت في شوارع المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط شهيدين وعدد من الجرحى الفلسطينيين جراء غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة. 

ومنذ قليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي والدة المطارد طارق داوود من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة للمرة العاشرة على التوالي للضغط عليه لتسليم نفسه.

خاضت المقاومة الفلسطينية في نابلس، اليوم السبت، معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمنطقة الشرقية للمدينة في محيط مخيم بلاطة ومخيم عسكر من عدة محاور.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي منطقة الشارع الغربي في مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع المدينة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

فلسطين إصابة شاب رصاص قوات الاحتلال اقتحام حي كفر سابا مدينة قلقيلية