وكيل صحة مطروح يطمئن على مصابي حادث انقلاب أتوبيس أعلى كوبري فوكة.. صور

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، صباح اليوم السبت، جولة ميدانية تفقدية بمستشفى رأس الحكمة المركزي؛ لمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب أتوبيس أعلى كوبرى فوكة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابى الحادث والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أى عقبات قد تستجد.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارئ بمستشفيات مطروح العام ورأس الحكمة المركزى والضبعة المركزى، وتم نقل المصابين وعددهم 22 مصابا، استقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي 18 مصابا، ومستشفى مطروح العام 4 مصابين، لتلقى الخدمات العلاجية المناسبة طبقًا وتصنيف الحالات الطبية.



وأوضح وكيل الوزارة أنه تم استدعاء فريق الطوارئ والذى يضم الدكتور رامي عطية أخصائي جراحة العظام من مستشفى مطروح العام، وأطباء جراحة من مستشفى مارينا والضبعة المركزى إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى؛ لمناظرة وفرز حالات الحادث وتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين.

وكيل صحة مطروح يؤكد توافر فصائل الدم ومشتقاته

وتأكد سالم من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارٍ حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبى والنفسى للمصابين وأسرهم ونسأل الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وخروجهم من المستشفى والعودة لمحل إقامتهم سالمين.

وكيل صحة مطروح يقدم الشكر لفرق الطوارئ ومرفق الإسعاف ومديري ونواب المستشفيات

وتقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بالشكر والتقدير للدكتور محمد على محمود مدير إدارة الطوارئ على تواجده على رأس الحدث والتعامل بحرفية والتنسيق السريع، والدكتور مصطفى اشرف مدير مرفق إسعاف مطروح، والدكتور فادي أسعد مدير مستشفى رأس الحكمة المركزى، والدكتور هادي ختال نائب مدير مستشفى مطروح العام، والدكتور رامي عطية أخصائى العظام وجميع فريق العمل والأطقم الطبية العاملة على التدخل السريع وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين فى وقت قياسي.

وكيل صحة مطروح يتابع حالة مصابى حادث انقلاب أتوبيس

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