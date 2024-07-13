الصافع والمصفوع في السينما المصرية.. «الخطايا» و«فجر الإسلام» و«زوجة رجل مهم» الأبرز

قدمت السينما المصرية عبر تاريخها الذي يمتد نحو مائة عام وعلى مدى عقود شاهدنا العشرات من مشاهد الأفلام التي تحتوي على مشاهد الصفع لإيصال المعنى الحقيقي والواقعي للمشاهد.

بعد تداول الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن صفعة عمرو دياب لأحد معجبيه ومن ثم تأتي صفعة محمد رمضان لأحد معجبيه ثم يأتي الرد في الحال ولا حديث إلا على صفعة الفنانين في الحياة الطبيعية لتذكرنا عن الصفعة في السينما المصرية والتي اشتهرت مشاهدها الحقيقية الواقعية.

وفي التقرير التالي نرصد أهم وأشهر الصافع والمصفوع في السينما المصرية:

تأتي في مقدمة المشاهد التي تعيش في وجدان الشعب المصري: مشهد من فيلم "الخطايا"، عندما صفع الفنان عماد حمدي، العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، حيث تعتبر تلك الصفعة هي الأشهر في تاريخ السينما المصرية، خاصة وأن من تلقاها هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي طلب من عماد حمدي أن يصفعه على وجهه بشكل حقيقي بناءً على رؤية المخرج.

وبعد إلحاح وافق عماد حمدي وسدد صفعة قوية على وجه عبد الحليم الذي لم يسقط من شدتها ولكنه ظل يعاني من آثارها على أذنه لمدة أسبوع بعد انتهاء المشهد، وفق ما أوضح الفنان حسن يوسف، أحد المشاركين في الفيلم، خلال حلقة من برنامج "ممنوع من العرض"، على قناة "الحياة 1".

وتذكرنا السينما المصرية بمشهد في فيلم "غروب وشروق"، حيث كان المشهد يجمع بين الفنانة سعاد حسني والفنان إبراهيم خان، يحكي الفنان الراحل إبراهيم خان، في أحد اللقاءات التليفزيونية، أنه فوجئ أثناء تصوير فيلم "غروب وشروق" بسعاد حسني قبل تصوير مشهد الضرب، أنها جاءت وطلبت الحديث معه.

حيث قالت له إن المشهد القادم هو من المشاهد الهامة في الفيلم ويجب تنفيذها كما ينبغي، وطالبته أن يضربها بالفعل، لا أن يمثل أنه يضربها، وأن يجرها من شعرها فعلا، وستحاول أن تساعده بقدمها، قام الفنان الراحل بصفعها صفعات متتالية، وسحبها من شعرها، حتى انتهى المشهد بإصابة سعاد حسني بالعديد من الكدمات التي استلزمت أن تلزم الفراش لفترة.

ولن ينسى تاريخ السينما المصرية مشهد من فيلم "زوجة رجل مهم"، حيث كان المشهد يجمع بين الفنان أحمد زكي والفنانة ميرفت أمين، وقالت الفنانة ميرفت أمين، خلال استضافتها في برنامج "ممنوع من العرض"، إنها تلقت "علقة ساخنة" من أحمد زكي، في أحد مشاهد الفيلم.

وأوضحت أن كل الضرب كان حقيقيًا، حيث قام بجذبها من شعرها وضربها بالأقلام على وجهها، مضيفة أن أحمد زكي، لم يختلف عن شخصيته في الحقيقة ووقت تجسيد المشهد وأنه لا فرق بين التمثيل والواقع فهو قام بأداء الدور جيدًا وخاصة في المشهد الخاص بمعايرتها له.

ويأتي مشهد من فيلم "فجر الإسلام"، والذي يجمع بين الفنان محمود مرسي والفنانة الإعلامية نجوى إبراهيم، حيث قالت الفنانة نجوى إبراهيم، إن الفنان القدير محمود مرسى، صفعها بقوة على وجها، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم فجر الإسلام، مضيفة أثناء حديثها لأحد البرامج أن الصفعة امتدت حتى الأذن مما جعلها تسمع صوت صفير، وأغمى عليها بعد هذا المشهد.

ومن ضمن الصافع والمصفوع في السينما يأتي مشهد من فيلم "البيه البواب"، والذي يجمع بين الفنان أحمد زكي والفنانة صفية العمري، حيث كانت صفعة الفنان أحمد زكي على وجه الفنانة صفية العمري في فيلم "البيه البواب" قاسية حتى أن أصابع "زكي" ظلت تاركة للأثر على وجه الفنانة حتى وقت طويل.

من ضمن أفلام هذا الجيل الحالي يأتي مشهد من فيلم "خيانة مشروعة"، والذي جمع بين الفنان هاني سلامة، والفنانة سمية الخشاب، وقد صرحت الفنانة سمية الخشاب في عدد من اللقاءات الإعلامية بأنها تلقت "علقة ساخنة" من الفنان هاني سلامة، في فيلم "خيانة مشروعة".

فبينما كانت تحاول سمية في الفيلم الإيقاع بحسن الرداد، لتقنعه أن يخدع ساندي بحبه لها، حتى ينفصل عنها هاني سلامة، ويتزوجها استمع هاني لهذه المكالمة الهاتفية، وظن أنها تخونه، فقام بصفعها عدة أقلام، ثم جذبها على الأرض، وهو ما تسبب في آلام وجروح في وجه سمية.ومن ضمن الصفع يأتي مشهد من فيلم "احكي يا شهرزاد"، والذي يجمع بين الفنان حسن الرداد، والفنانة منى زكي، وهو يعتبر من المشاهد الصعبة، التي أرهقت الفنان حسن الرداد في تأديتها، حسبما قاله في حوار صحفي، هو مشهد ضربه للفنانة منى زكي، في فيلم "احكي يا شهرزاد"، وكذلك ضربها له في نفس المشهد.