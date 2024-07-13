نجوم الغناء ينعشون الصيف بألبومات وأغانِِ جديدة

يتلقى الجمهور العربي جرعة غنائية مميزة عبر الألبومات الجديدة بعد أن أنعش نجوم الغناء موسم الصيف بأحدث أغانيهم، فاستخدمت النجمة لطيفة تقنية الذكاء الاصطناعي فى أغاني ألبوم "مفيش ممنوع»، وطرحت النجمة أصالة نصري ألبومها الجديد "ثم أنا»، فيما طرح النجم ماجد المهندس مينى "البضاعة".

ألبوم «مفيش ممنوع» للنجمة لطيفة يضم ١٠ أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح بشكل متتال فيديو كليب من أغانى الألبوم، إذ صورت أغانى الألبوم كاملة، ومنها ٦ أغان بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.

ومن أغاني ألبوم لطيفة: مطول فى الوجع، الورق، نويت أعانده، يا ليالي، ضعف الإحساس.

وطرحت النجمة أصالة نصري ٥ أغاني من ألبومها الجديد الذى يحمل اسم ثم أنا، وذلك بعد أن تم طرح كليب إنسان فى منتصف شهر يونيو الماضي.

الأغانى التى تم طرحها من ألبوم ثم أنا لـ أصالة نصري، هي:

الكرسي، من كلمات خلف الخلف وألحان جمانه جمال وتوزيع موسيقى عصام الشريطي.

كلك لهم، من كلمات رحاب، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع موسيقى عدنان عبدالله.

أمان أمان، من كلمات ضياء الميالي، وألحان نصرت بدر، وتوزيع موسيقى أمجد أجعاتي.

ما تهون، من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقى زيد نديم.

ثم أنا، من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، وتوزيع موسيقى مصطفى قاسم.

وطرح الفنان ماجد المهندس المينى ألبوم «البضاعة» المكون من أربع أغانٍ، وهى البضاعة من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى توزيع سيروس ومكس وماستر جاسم محمد، أغنية «لا تصدمنى فيك» و«إلى ما لا نهاية»، فهما من كلمات أحمد علوى وألحان أحمد الهرمى وتوزيع باسل الهاشمى وأحمد الهرمى ومكس وماستر جاسم محمد، وأغنية موجعة قلبه كلمات إبراهيم بن سواد وألحان أحمد الهرمى وتوزيع باسل الهاشمى وأحمد الهرمى ومكس وماستر جاسم محمد.

كما طرحت المطربة أصالة عدة أغان من ألبومها الذى يحمل اسم "ثم أنا»، منها أغنية “الكرسى» من كلمات خلف الخلف وألحان جمانه جمال وتوزيع عصام الشريطى، وأغنية «كلك لهم» من كلمات رحاب، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع عدنان عبدالله، وأغنية «ثم أنا» كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، توزيع مصطفى قاسم، وأغنية «أمان أمان» كلمات ضياء الميالى وألحان نصرت بدر وتوزيع أمجد أجعاتي، وأغنية “ما تهون» كلمات أحمد علوى وألحان أحمد الهرمى وتوزيع زيد نديم.

فيما طرح بعض نجوم الغناء أغانى سينجل، حيث طرحت المطربة سميرة سعيد أغنية “كداب « من كلمات هانى عبدالكريم وألحان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ، فيما طرح المطرب وائل كفوري أغنية “لآخر دقة» من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، كما طرحت المطربة روبى أغنية «الليلة حلوة» كلمات محمد مصطفى وألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضرى.

وطرحت المطربة شذى أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ناجحة» على موقع اليوتيوب وباقي المنصات الغنائية، والأغنية من كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازى وتوزيع أحمد عبد السلام، لتكون "ناجحة» ثانى أغانى شذى فى موسم صيف ٢٠٢٤، بعد "اخلع".

كما المطربة النجمة ديانا حداد أغنية "الناس الحلوة» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.