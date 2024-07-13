أعمال سينمائية ودرامية جديدة في الطريق للمشاهد.. منى زكي تدخل تصوير «الست».. صبا مبارك تبدأ «الوتر الحساس».. ركين سعد في بلاتوه «بومة».. نور النبوي بمسلسل «6 شهور»

استقبلت بلاتوهات التصوير عددًا من الأعمال الفنية الجديدة خلال الأيام الماضية، ودارت الكاميرات ليكون الجمهور على موعد مع شاهدة أفلام ومسلسلات جديدة خلال الفترة المقبلة.

فيلم «الست»

ومن أبرز الأعمال التي تم الإعلان عن بدء تصويرها فيلم «الست» الذي تجسد خلاله النجمة منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، وسط ترقب فني حول هذا الاختبار والتحدي الذي قبلته منى.

فيلم «الست» من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، ويضم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن، ومن إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بج تايم، وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير وقد استعانوا بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.

مسلسل «الوتر الحساس»

وبدأت الفنانة صبا مبارك تصوير مسلسلها الجديد "الوتر الحساس" وهو مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد العمروسي، لبنى ونس، تميم عبده، ومن المقرر عرضه قبل نهاية العام الجاري.

فيلم «بومة»

وتجتمع الفنانة ركين سعد في فيلم "بومة" مع زميلتها في "مدرسة الروابي للبنات" جوانا عريضة، التي ستلعب دور صديقتها المقربة عنود خلال الأحداث.

فيلم «بومة» للمخرج والمؤلف زيد أبو حمدان، وهو فيلمه الروائي الطويل الثاني بعد "بنات عبد الرحمن".

«بومة» فيلم إثارة وجريمة واسعة النطاق تدور أحداثها في العالم السفلي بالأردن، الشخصية الرئيسية بومة هي عضوة عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، تجد نفسها متورطة في صراع على السلطة بين عصابات الشوارع والمتطرفين دينيًا، بينما تواجه صدمات ماضيها البائس كفتاة يتيمة.

مسلسل «6 شهور»

أيضا بدأ فريق عمل مسلسل «6 شهور» الذي يجسد بطولته الفنان نورالنبوي، تصويره ليتم عرضه خارج السباق الرمضاني، بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية له على إحدى المنصات.

مسلسل «6 شهور» عمل فني مكون من 10 حلقات بطولة نورالنبوي ونور إيهاب وعدد آخر من النجوم الشباب، من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، ومن إخراج مصطفى سولي.

في الوقت الذي أعلنت خلاله عدد من الأعمال الفنية عن انتهاء مرحلة التصوير منها فيلم "قصر الباشا"ويضم العمل عددًا كبيرًا من الفنانين، هم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسي، وأحمد فهيم، ومحمد القس وسمية رضا والعمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج محمد بكير.

فيلم قصر الباشا

ويعد فيلم قصر الباشا بمثابة عودة للمخرج محمد بكير إلى السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم عروستي، من بطولة أحمد حاتم، صابرين، جميلة عوض، أسماء جلال، محمود البزاوي، ندا أكرم، زينب غريب، هند عبد الحليم، بسنت النبراوي، مروان يونس، تأليف مصطفى البربري.

مسلسل «روح جدو»

وأعلن الفنان إسلام إبراهيم، انتهاء تصوير مسلسل "روح جدو" بمشاركة الفنانة الشابة رنا رئيس، والمقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «روح جدو» يتكون من 30 حلقة، وقصته مبنية في إطار كوميدي.