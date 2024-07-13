لقطات من فوز الأهلي على بيراميدز في الدوري المصري.. صور

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على منافسة بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين في مباراة قمة الدوري المثيرة، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وبيراميدز.. تقدم الأهلي مبكرا عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 17 وأدرك بيراميدز التعادل سريعا عن طريق الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة 25 وفي الشوط الثاني تقدم بيراميدز من جديد بهدف أحمد سامي في الدقيقة 51، وعادل وسام أبو علي بالهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يخطف محمد مجدي أفشة هدف فوز الأهلي بضربة قاضية في الدقيقة 86.

ترتيب الدوري

بعد فوز الأهلي على بيراميدز.. واصل الأهلي ملاحقة بيراميدز ووصل إلى النقطة 60 في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

1- بيراميدز (68 نقطة) (28 مباراة)

2- الأهلي (60 نقطة) (24 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (51 نقطة) (29 مباراة)

4- مودرن سبورت (44 نقطة) (28 مباراة)

5- إنبي (42 نقطة) (+6 أهداف) (29 مباراة)

6- سموحة (42 نقطة) (+3 أهداف) (28 مباراة)

7- الزمالك (41 نقطة) (+13 هدفا) (24 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم

8- زد إف سي (41 نقطة) (+11 هدفا) (27 مباراة)

9- سيراميكا كليوباترا (41 نقطة) (29 مباراة)

10- الاتحاد (38 نقطة) (30 مباراة)

11- طلائع الجيش (35 نقطة) (29 مباراة)

12- البنك الأهلي (33 نقطة) (29 مباراة)

13- الجونة (32 نقطة) (30 مباراة)

14- الإسماعيلي (31 نقطة) (30 مباراة)

15- فاركو (29 نقطة) (30 مباراة)

16- بلدية المحلة (23 نقطة) (29 مباراة)

17- المقاولون العرب (23 نقطة) (27 مباراة)

18-الداخلية (19 نقطة) (30 مباراة

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي الذي يخوض به الفريق مباراة الأهلي وبيراميدز التي تنطلق بعد قليل والمؤجلة من الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - رمي ربيعة - محمد عبدالمنعم - كريم فؤاد

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أكرم توفيق

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- وسام أبو علي - حسين الشحات

تشكيل بيراميدز

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

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