حكيم يشعل حفلات الصيف في المنصورة الجديدة

أحيا النجم حكيم حفلًا غنائيًا في المنصورة الجديدة، وذلك وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم حكيم خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من الجمهور منها "اه يا قلبي، ولا واحد، الليلة عيد، حبيته"، وتولى تصميم الإضاءة الخاصة به طارق صبري.

يذكر أن حكيم طرح أغنية حبايبنا في ليلة عيد الأضحى الماضي وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد “الكبير” الذي يضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بشكل سنجل خلال شهور الصيف الجاري.

وأحيا حكيم مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن حفلات ليالي مصر في شبين الكوم بالمنوفية، وروج له عبر حسابه بتطبيق «انستجرام»، قائلا: «أنا رجعت من الكويت ومستنيكم في شبين الكوم علشان نعمل أحلى حفلة ونغني ونرقص للصبح».