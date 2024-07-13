شهيدان وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط شهيدين وعدد من الجرحى الفلسطينيين جراء غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال على منزل بدير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي والدة المطارد طارق داوود من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة للمرة العاشرة على التوالي للضغط عليه لتسليم نفسه.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية في نابلس تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمنطقة الشرقية للمدينة في محيط مخيم بلاطة ومخيم عسكر من عدة محاور.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي منطقة الشارع الغربي في مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة، وانتشرت الآليات العسكرية في شوارع المدينة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.