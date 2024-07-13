طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، غارة جوية على منزل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال الإعلام الحكومي في غزة أن 38345 شهيدا بينهم 16054 طفلا و10700 امرأة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف الإعلام الحكومي في غزة، أن هناك 158 شهيدا من الصحفيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت جنود الاحتلال الإسرائيلي في عدة شوارع داخل المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس بعدد من آليات العسكرية من حاجز بيت فوريك، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المخيم، وأعتلت أسطح أحد البنايات قرب مدخل بلاطة وسط إطلاق نار كثيف.