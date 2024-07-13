فلسطين.. إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف عدة إصابات، ولم يتم حصر العدد حتى الآن.

وأصيب عددا من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام فلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة ومخيم عسكر بالضفة الغربية، وتم استهداف جنود الاحتلال بالرصاص.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس بعدد من آليات العسكرية من حاجز بيت فوريك، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المخيم، واعتلت أسطح أحد البنايات قرب مدخل بلاطة وسط إطلاق نار كثيف.