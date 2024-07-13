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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 3 مسيرات في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن قواتها تمكنت من تدمير 3 مسيرات تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الجماعة باليمن.

وأضافت المركزية الأمريكية، أن الطائرات الحوثية تمثل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وتم اتخاذ إجراءات لحماية حرية الملاحة.

وأمس الجمعة، قالت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها دمرت 5 زوارق تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، كما دمرت القوات الأمريكية منظومتين جويتين للحوثيين فوق البحر الأحمر، وواحدة بدون طيار تابعة للحوثيين في الأماكن التي يسيطر عليها جماعة الحوثيين باليمن.  

القيادة المركزية الأمريكية تدمير 3 مسيرات الحوثيين اليمن