«علم فلسطين ولافتات الجمهور وحضور أجنبي».. أبرز ملامح حفل «الكينج» فى افتتاح مهرجان العلمين

اشتعلت الأجواء داخل مدينة العلمين، خلال الوقت الحالي؛ وذلك استعدادًا لحفل الكينج محمد منير، فى افتتاح الدورة الثانية لمهرجان العلمين.

أبرز ملامح الحفل

شهد الحفل عرض لعلم فلسطين على شاشة المسرح، واستخدام الإضاءات الموجودة لرسم العلم فى كل مكان قبل بدأ الحفل، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع العلم.

لافتات ورسائل الجمهور للكينج

رفع جمهور الكينج محمد منير العديد من اللافتات، والتى اعتادوا أن تحمل رسائل الحب والتقدير للفنان محمد منير، وجاءت أبرز الرسائل فى تلك اللافتات: "ياللى إنت حبك حرية"، "الملك المصري"، بحبك يا أسمراني".

حضور أجنبي.. «وفد كوري»

ظهر من ضمن حضور الحفل عدد من الجماهير من دول أجنبية لحضور افتتاح مهرجان العلمين فى دورته الثانية.