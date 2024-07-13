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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة دمياط تحقق مركزًا متميزًا في تصنيف ويبوميتركس الإسباني للاستشهادات المرجعية

جامعة دمياط
جامعة دمياط
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أعلنت مؤسسة ويبوميتركس الإسبانية نتائج تصنيف الجامعات العالمية من حيث الاستشهادات المرجعية، التي يرصدها جوجل سكولر نسخة يوليو ٢٠٢٤ "Top Universities by Citations in Google Scholar Profiles".

وأظهرت النتائج تقدم جامعة دمياط في هذا التصنيف، حيث وصل عدد الاستشهادات المرجعية لجامعة دمياط إلى ١٠٣٨٥٩ في مقابل ٩٤٠٦٣ استشهادا في نسخة يناير ٢٠٢٤ ؛ وبذلك زادت  عدد الاستشهادات المرجعية  لجامعة دمياط  بمقدار ٩٧٩٦ في خلال ستة أشهر  مما يعكس جودة البحث العلمي في الجامعة  والإسهامات المميزه لمنسوبي الجامعة في النشر الدولى، وبذلك  فقد حازت على المركز ٢٠ من بين ٥١ جامعة مصرية مدرجة في هذا التصنيف.

وبهذه المناسبة يتقدم الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بأسمى آيات الشكر والتقدير للسادة النواب والعمداء، وكل منسوبي الجامعة من علماء وباحثين ساهموا بأبحاثهم المنشورة في أرقى المجلات العلمية لوصول الجامعة لمراكز متقدمة في التصنيفات، كما يتوجه سيادته بالشكر لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة الأستاذة الدكتورة أماني الديسطي لما يبذلونه من جهد كبير.

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