فلسطين.. إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، بوجود عدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام فلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة ومخيم عسكر بالضفة الغربية، وتم استهداف جنود الاحتلال بالرصاص.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس بعدد من آليات العسكرية من حاجز بيت فوريك، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المخيم، واعتلت أسطح أحد البنايات قرب مدخل بلاطة وسط إطلاق نار كثيف.

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرى رمانة، وزبوبا، وتعنك، والطيبة، وعانين، وفقوعة، وجلبون، وعرابة، وفحمة في محافظة جنين، وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش واسعة ونصبت حواجز عسكرية متنقلة.