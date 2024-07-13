7 ساعات كحد أدنى.. دراسات توضح دور قلة النوم في زيادة الوزن

الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا لا يقتصر فقط على الشعور بالراحة، بل له تأثيرات عميقة على صحتك الجسدية والعقلية.

ويقول العلماء إنه إذا كنت لا تستطيع الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام فعليك أن تخلد للفراش مبكرًا وتسمح لجسدك أن يحصل على قسط كافٍ من النوم يوميًا، فخلال النوم يهدأ نشاط القلب ويتباطأ معدل ضرباته، مما يساعد على خفض ضغط الدم وتوازن مستويات الكوليسترول.

كما أكدت الدراسات الطبية أن قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وتقدم لكم «البوابة نيوز» خطورة عدم النوم الجيد وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ففي دراسة أجراها الباحثون في جامعة بيتسبرج، تم تتبع 125 بالغًا في منتصف العمر، معظمهم من النساء، كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وشاركوا في برنامج لياقة بدنية لمدة عام، وفي هذا البرنامج، طُلب من المشاركين اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة نشاطهم البدني.

وقد أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على 7 ساعات على الأقل من النوم الجيد كل ليلة كانوا أكثر التزامًا بالبرنامج الصحي مقارنةً بمن كانوا يعانون من مشاكل في النوم، وقد تراجعت مستويات الالتزام بالخطة بمرور الوقت لدى جميع المشاركين، ولكن أولئك الذين نالوا قسطًا كافيًا من النوم كانوا أكثر قدرة على الالتزام بالنظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وقد أشار الباحثين إلى ضرورة النوم الكافي لصحة الجسم والتي تتمثل في تعزيز الالتزام بالأنظمة الغذائية وممارسة الرياضة، فالنوم الجيد يساعد على تحقيق الالتزام بنظام إنقاص الوزن من خلال عدة آليات:

1- التحكم في الجوع والشهية: فقلة النوم تؤدي إلى اختلال توازن هرمونات الشهية مثل الجريلين واللبتين، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، فالنوم الجيد يساعد في تنظيم هذه الهرمونات، مما يقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية.

2- التحفيز والنشاط البدني: النوم الجيد يعزز مستويات الطاقة ويزيد من دافعية الشخص لممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مما يساعد في تحقيق أهداف فقدان الوزن.

3- تحسين الأداء البدني والعقلي، فالنوم الجيد يعيد شحن مستويات الطاقة ويساعد في تحسين التركيز والمزاج، كما يحسن التوازن الهرموني وتنظيم مستويات الأنسولين والكورتيزول.