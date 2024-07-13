رسميا.. السعودية تستضيف قمة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن المملكة ستستضيف مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأكد بيان موسم الرياض، اليوم الجمعة، أن تركي آل الشيخ توصل لاتفاق رسمي مع باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، على إقامة مباراة السوبر الإفريقي بالسعودية.

وأضاف البيان أن المباراة ستقام ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 27 سبتمبر المقبل، فيما سيعلن "كاف" لاحقًا ملعب المباراة، وتوقيت انطلاقها.

وقال آل الشيخ إن المباراة ستذاع عبر شبكتي "إم بي سي"، و"بي إن سبورتس".

يذكر أن الأهلي يخوض مباراة السوبر الإفريقي بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، فيما حصد الزمالك كأس الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الأفريقي استقر في وقت سابق على إقامة المباراة في السعودية، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بتقدم المملكة بعرض لاستضافة البطولة وهو العرض الأفضل بالنسبة لكاف من الناحية المالية، بعدما تلقى الكاف عرضًا آخر من الاتحاد القطري، لكن الأفضلية المالية ترجح كفة العرض السعودي".

يذكر أن السعودية استضافت النسخة الماضية من السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري والذي حسم اللقب بهدف في مرمى الأهلي.

