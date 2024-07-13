منها «الصداع والدوار».. 10 علامات تدل على جفاف الجسم وقد تؤدي لغيبوبة

تشكل المياه حوالي 60% من وزن جسم الإنسان، وتلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على توازن وظائف الجسم الأساسية، بداية من ترطيب البشرة إلى تحسين الهضم وتنظيم درجة حرارة الجسم، فسواء كنت تسعى لتحسين مستويات الطاقة لديك، أو تبحث عن طرق طبيعية للحفاظ على نضارة بشرتك، أو تحتاج إلى دعم جسمك في مواجهة الأمراض، فإن شرب كميات كافية من المياه هو الخطوة الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات ملحوظة في حياتك اليومية، فالمياه تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، مما يؤثر بشكل مباشر على صحتك العامة، وشرب الماء بانتظام يساهم في تحسين وظائف الكلى، ودعم الدورة الدموية، وتنظيم درجة حرارة الجسم، كما أن الحفاظ على ترطيب الجسم يعزز من الطاقة واليقظة الذهنية، ويساعد في التخفيف من الشعور بالإرهاق، وتقدم لكم «البوابة نيوز» العلامات غير الصحية التي تطرأ على الجسم بسبب عدم شرب كميات كافية من الماء يوميًا، وفقا لما تم نشره بموقع «انديا اكسبريس» الطبي.

1- جفاف الفم

إذا شعرت أن فمك جاف أو لزج، فهذا قد يكون إشارة على أنك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء، فالجفاف الفموي يحدث عندما لا تنتج الغدد اللعابية كمية كافية من اللعاب، وهو من الأعراض المبكرة للجفاف.

2- البول الأصفر الداكن وانخفاض انتاجه

لون البول هو مؤشر واضح على مستوى ترطيب جسمك، فإذا كان بولك أصفر داكن أو بني، فهذا يعني أنك تعاني من الجفاف وتحتاج إلى شرب المزيد من الماء لإعادة لون البول إلى الطبيعي، وإذا لاحظت أنك لا تتبول بانتظام أو أن كمية البول قليلة، فهذا قد يشير إلى أنك بحاجة إلى زيادة كمية الماء التي تتناولها، كما أن انخفاض إنتاج البول يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية مثل التهابات المسالك البولية.

3- شعور بالدوخة والتشنجات

الدوخة أو الشعور بالدوار قد يكون نتيجة لجفاف الجسم، حيث يؤثر نقص السوائل على تدفق الدم إلى الدماغ. إذا شعرت بالدوخة، اشرب كوبًا من الماء لتحسين حالتك، وعندما يفقد جسمك الكثير من السوائل، يمكن أن تتراكم الحرارة في العضلات، مما يسبب التشنجات

4- الصداع والضغط المنخفض

الصداع هو علامة شائعة على الجفاف، حيث يكون نقص السوائل في الجسم سببًا في زيادة احتمالية الإصابة بالصداع، وكذلك يؤدي الجفاف إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، مما يتسبب في ضعف الدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم.

5- الشفاه الجافة والمتشققة

الشفاه الجافة والمتشققة هي من الأعراض الشائعة للجفاف، عندما لا تشرب كمية كافية من الماء، تفقد الشفاه رطوبتها وتصبح جافة.

6- تلف الكلى وتورم الدماغ

عدم الحصول على كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل النوبات وتلف وظائف الكلى، وفي حالات الجفاف الشديدة قد يصل المرء إلى الدخول في غبيوبة أو إصابته بحالات طبية طارئة كتورم الدماغ.

كما قدم الموقع عدة نصائح للحفاظ على بقاء الجسم رطبًا:

اشرب الماء بانتظام: حاول شرب 8 أكواب من الماء يوميًا كقاعدة عامة.

راقب لون البول: حافظ على لون بولك فاتحًا كدليل على ترطيب جيد.

تناول أطعمة غنية بالماء: مثل الفواكه والخضروات.

احمل زجاجة ماء معك: تأكد من أن زجاجة الماء تكون دائمًا في متناول يدك.

تتبع استهلاك الماء: استخدم تطبيقات أو طرق تقليدية لتتبع كمية الماء التي تشربها يوميًا.