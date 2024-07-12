بعد الفوز على بيراميدز.. الأهلي يحتفل بهدف "أفشة" على طريقة القاضية ممكن

احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بهدف محمد مجدي أفشة الذي قاد به الفريق للفوز على بيراميدز في مباراة قمة الدوري التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صور احتفال محمد مجدي أفشة بالهدف الذي جاء في الوقت القاتل وعلقت عليها : أخبروه فقط أن المباراة على استاد القاهرة يوم الجمعة والدقيقة 85.

وجاء تعليق صفحة الأهلي الرسمية في إشارة لهدف “القاضية ممكن” الذي أحرزه أفشة في نهائي القرن أمام الزمالك وكان في الدقيقة 85 ويوم الجمعه أيضا وعلى استاد القاهرة الدولي.