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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الفوز على بيراميدز.. الأهلي يحتفل بهدف "أفشة" على طريقة القاضية ممكن

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة
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احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بهدف محمد مجدي أفشة الذي قاد به الفريق للفوز على بيراميدز في مباراة قمة الدوري التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي. 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صور احتفال محمد مجدي أفشة بالهدف الذي جاء في الوقت القاتل وعلقت عليها : أخبروه فقط أن المباراة على استاد القاهرة يوم الجمعة والدقيقة 85. 

وجاء تعليق صفحة الأهلي الرسمية في إشارة لهدف “القاضية ممكن” الذي أحرزه أفشة في نهائي القرن أمام الزمالك وكان في الدقيقة 85 ويوم الجمعه أيضا وعلى استاد القاهرة الدولي. 

محمد مجدي أفشة هدف القاضية مباراة الأهلى وبيراميدز