مقتل مدرب جيم بسبب دفاعه عن "مسن" بشبرا الخيمة

شهدت منطقة شبرا الخيمة واقعة مأساوية، قام شخص بإنهاء حياة مدرب جيم، إثر قيام المجنى عليه بالدفاع عن مسن كان ينهره المتهم، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بوصول شاب للمستشفي بطعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، مقتل "لؤي.خ" يبلغ من العمر 25 عام، مدرب جيم ومقيم بدائرة القسم إثر إصابته بطعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته في الحال.

كما دلت التحريات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين جيرانه إثر خلافات بينهم علي مسح السلم، وبعد فض المشاجرة بين المتهم وجاره شخص مسن، قام المتهم بالتوجه الي محل عمل المجنى عليه بالجيم وقام بطعنه بالرقبة بسلاح أبيض "مطواة" التى أودت بحياته فالحال.



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد مينا عاطف والنقيب ابراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي، والنقيب كريم عباده معاونى رئيس المباحث، تم ضبط المتهم والسلاح الابيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.