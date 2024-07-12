هيما وريال مدريد وإيموجي النضارة.. «البوابة نيوز» تفك لغز تركي آل شيخ

علمت "البوابة نيوز"، التفاصيل الكاملة عن مفاجأة المستشار تركى آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التى أعلن عنها عبر صفحته الرسمية.

وأعلن المستشار تركى آل شيخ، عن مفاجأة فى رسالة مبهمة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب فيها "ريال مدريد ، هيما"، ليترك الجميع فى حالة تعجب وإثارة من تلك الكلمات.

ليأتى بعدها الاعلامى إبراهيم فايق ليرد عليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "أبو ناصر، باقي شوية، متحرقش عليا".

لتأتى "البوابة نيوز " وتكشفت عبر مصادر خاصة، عن المفاجأة التى كتب عنها رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، وهى تخص برنامج "الكورة مع فايق" والذى يتم اذاعته على شاشة "إم بي سي مصر 2".

والمفاجأة هى تسجيل الإعلامي إبراهيم فايق مع البلجيكى تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني.

واسُتبعد كورتوا من تشكيلة بلجيكا قبل عام بسبب خلاف حول شارة القيادة مع المدرب دومينيكو تيديسكو، وبعدها بشهرين، تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب حتى مايو الماضي وقد عاد إلى صفوف ريال.

واحتدم الخلاف بين المدرب وحارس المرمى منذ ذلك الحين، حيث اتهم كورتوا تيديسكو بخيانة الثقة، وقضى المدرب العام الماضي في تفادي التساؤلات المستمرة حول الخلاف.

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