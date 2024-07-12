ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصدر مسئول بمحافظة كفر الشيخ: إزالة مجسم الهرم بميدان سعد زغلول

مجسم الهرم الذي تم
مجسم الهرم الذي تم ازالته اليوم بغرب مدينة كفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف مصدر مسئول بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم إزالة مجسم الهرم ، والذي تم إنشائه منذ عدة أيام ،بغرب مدينة كفر الشيخ ، وتحديدًا بمحور سعد زغلول ، بالقرب من منطقة سوق الجملة، بعد أن تبين أن المنظر علي أرض الواقع سئ ،خلاف الرسم والتصميم علي الورق.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر إسمه ، أن مسئول بحي غرب مدينة كفر الشيخ ، قد صمم الميدان والهرم كتبرع من أحدي الجهات ، وكان من المفترض أن يتم رسم علم مصر ، وكتابة عبارة تحيا مصر أسفله ، ولكن السوشيال ميديا استبقت الشكل النهائي ، وهاجمت المجسم الحالي ، فقمنا بإزالته ، وتم الأكتفاء بزراعته فقط ، مضيفاً ، أن المنوط بتصميم الميادين ، جهاز التنسيق الحضاري ، ومجلس المدينة ، وأن الشكل النهائي لم يكن تم الأنتهاء منه .

وكان نشطاء علي الفيس بوك ، قد سخروا من شكل تصميم مجسم الهرم ، والذي تم إنشائه في محور سعد زغلول بمدينة كفرالشيخ ، وأطلقوا عليه ميدان أوتومان الهرم الرابع، قبل أن تتدراك رئاسة مدينة كفر الشيخ الأمر ويتم إزالته ، والأكتفاء بزراعة الورود بدلاً منه.

وكتب أحد نشطاء الفيس بوك ساخرًا ، لو سعد زغلول عرف مش هيسكت ، فيما كتب أخر يجب معرفة التكلفة والمتسبب في هذا المنظر المسىء .

ازالة مجسم الهرم بكفر الشيخ محور سعد زغلول بمدينة كفرالشيخ مجلس مدينة كفر الشيخ جهاز التنسيق الحضاري بكفر الشيخ محافظة كفر الشيخ