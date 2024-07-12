مصدر مسئول بمحافظة كفر الشيخ: إزالة مجسم الهرم بميدان سعد زغلول

كشف مصدر مسئول بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم إزالة مجسم الهرم ، والذي تم إنشائه منذ عدة أيام ،بغرب مدينة كفر الشيخ ، وتحديدًا بمحور سعد زغلول ، بالقرب من منطقة سوق الجملة، بعد أن تبين أن المنظر علي أرض الواقع سئ ،خلاف الرسم والتصميم علي الورق.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر إسمه ، أن مسئول بحي غرب مدينة كفر الشيخ ، قد صمم الميدان والهرم كتبرع من أحدي الجهات ، وكان من المفترض أن يتم رسم علم مصر ، وكتابة عبارة تحيا مصر أسفله ، ولكن السوشيال ميديا استبقت الشكل النهائي ، وهاجمت المجسم الحالي ، فقمنا بإزالته ، وتم الأكتفاء بزراعته فقط ، مضيفاً ، أن المنوط بتصميم الميادين ، جهاز التنسيق الحضاري ، ومجلس المدينة ، وأن الشكل النهائي لم يكن تم الأنتهاء منه .

وكان نشطاء علي الفيس بوك ، قد سخروا من شكل تصميم مجسم الهرم ، والذي تم إنشائه في محور سعد زغلول بمدينة كفرالشيخ ، وأطلقوا عليه ميدان أوتومان الهرم الرابع، قبل أن تتدراك رئاسة مدينة كفر الشيخ الأمر ويتم إزالته ، والأكتفاء بزراعة الورود بدلاً منه.

وكتب أحد نشطاء الفيس بوك ساخرًا ، لو سعد زغلول عرف مش هيسكت ، فيما كتب أخر يجب معرفة التكلفة والمتسبب في هذا المنظر المسىء .