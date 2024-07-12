7 صور ترصد تفقد الرئيس السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية والأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة الأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة

وتضمنت جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية تفقد مبنى رئاسة الأكاديمية للدراسات العليا ومعهد المدفعية والمشاة، ونادي الفروسية، مؤكدا على أهمية الدولة في تطوير منظومة التدريب والتعليم لرفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرات العلمية والعملية.

كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية، استعداد لانتقال قيادة القوات المسلحة إليها، مشددا على أن تكون القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة صرحا لشعب مصر وإضافة للقوات المسلحة، فضلا عن تعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات باستخدام احدث النظم المتقدمة.

وأكد على أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ستعزز الجهود الحثيثة للدولة في حماية الأمن القومي المصري.