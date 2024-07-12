إنقاذ 71 مصطافا من الغرق في رأس البر في دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لتوفير كل الخدمات للزائرين واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال موسم الصيف، حيث شهدت المدينة إقبال كبير من الزائرين من مختلف المحافظات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، حيث تزايد الإقبال على الشواطئ وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية.

حيث يشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا طوال الموسم منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطىء والتى تضمنت أبراج إنقاذ وخيم لتجميع الأطفال التائهين و نقاط للاسعاف، إلى جانب المعدات البحرية ، فيما وقد نجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم من إنقاذ ٧١ حالة من الغرق وتسليم ١٤٣طفلا تائها الى ذويهم ، كما تم إطلاق مبادرات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى وإدارة الشاطىء ، لتوعية المصطافين ورواد الشاطئ بكيفية الوقاية من ضربات الشمس و التعامل مع الاصابات البسيطة.

فيما وتشهد منطقة اللسان وشارع النيل بالمدينة إقبال كبير خاصةً خلال فترات غروب الشمس و الليل ، حيث يتم العمل من خلال إدارة مرور دمياط، على تيسير الحركة المرورية بالشوارع المؤدية من وإلى تلك المناطق لمنع حدوث أى تكدسات مرورية وتسهيل الحركة بها ، كما أن الوحدة المحلية تعمل على تكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات بشكل دورى .

شهدت شواطئ رأس البر تزايد إقبال المصطافين والرواد اليوم الجمعة الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة حتى الآن؛ برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ حيث يجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ ، إذ تم اليوم تسليم عدد 143 طفل تائه إلى ذويهم وإنقاذ عدد 71 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، هذا إلى جانب قيام الهلال الاحمر بالتنسيق مع إدارة الشاطئ بتقديم خدمات الاسعافات الأولية للمصطافين ورواد الشاطئ وتقديم الدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم ، بالإضافة لتوعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة كلسعات القنديل وضربات الشمس والإنهاك الحراري ، وكذا التوعية بنوعية الملابس المناسبة في الأجواء الحارة وضرورة شرب السوائل؛ يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورواد رأس البر .