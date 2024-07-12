غدًا.. مؤتمر " التحديات العالمية وأثرها على استدامة الأعمال" بجامعة الإسكندرية

تنظم كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور السيد الصيفي، عميد الكلية، غدًا السبت، مؤتمر سنوي بعنوان " التحديات العالمية وأثرها على استدامة الأعمال"، وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.

وقال الدكتور علاء الغرباوي، وكيل كلية الأعمال لشئون خدمة المجتمع ونائب رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش العديد من التحديات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية واللوجيستية العالمية والإقليمية وأثارها على استدامة الأعمال ونموها في مصر.

وأضاف الغرباوي، خلال تصريح صحفي له، أن المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية تعاني من تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية وتأثيراتها المباشرة والغير مباشرة على ممارستها ومجالات عملها المختلفة، وخاصة أن مصر من الدول القليلة التي تأثرت تأثيرا مباشرا وكبيرا من الأزمة الاقتصادية وأحداث منطقة الشرق الأوسط الملتهبة من حروب وانخفاض حركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر وقناة السويس مما يستدعي ابتكار اساليب واستراتيجيات جديدة ومبتكرة للحفاظ على الاستدامة ونمو وتعافي هذه المؤسسات، وكذلك تحقيق مركز تنافسي متميز في ظل هذه التحديات الكبيرة على الصعيد المحلي والأقليمي والدولي مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ورواد الاعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية في الصناعة والتجارة

كما يشارك في المؤتمر عدد كبير من رجال البنوك والأستثمار وعمداء الكليات ورؤساء مجالس ادارة الشركات و خبراء التسويق والاستثمار والاعلاميين.