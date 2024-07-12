البنتاجون: أوستن يؤكد لنظيره الروسي أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال في ظل الحرب في أوكرانيا

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الروسي، أندريه بيلوسوف مباحثات هاتفية، اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد بيان للبنتاجون، وذلك بعد يومين من إعلان واشنطن عزمها على نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيان - أن أوستن شدد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال في ظل حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا. حسبما أوردت قناة الحرة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا أعلنت - في بيان مشترك خلال قمة للحلف في واشنطن، في وقت سابق - إنهما ستبدآن في نشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا في 2026 لإظهار التزامهما تجاه الدفاع مع حلف شمال الأطلسي وأوروبا في وقت لا تزال فيه الحرب التي شنتها روسيا دائرة في أوكرانيا.

وفي المقابال، قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) إن روسيا ستتحرك للرد على خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا لأنها تعتبر تحركات حلف شمال الأطلسي العسكرية تهديدا خطيرا لأمنها القومي.