شديد الحرارة وأمطار علي الوادي الجديد..الارصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد غدا السبت ، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة و الموجة شديد الحرارة علي اغلب الانحاء ، وذلك لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

واوضحت الارصاد أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا السبت ، شبورة مائية خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة و سيناء. وامطار خفيفة علي محافظة الوادي الجديد.

ورياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واكدت ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري تتراوح بين 75 الي 90 % للعظمي ومن 30:50% للصغري.

درجات الحرارة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 46 للعظمي والصغري 30 درجة .