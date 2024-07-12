بالصور.. الاستعدادات الأخيرة قبل بدء حفل منير فى افتتاح مهرجان العلمين

ينطلق بعد قليل حفل الفنان محمد منير، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وذلك بحضور جماهيري كبير وحاشد لحضور الحفل.

ويظهر من خلال الصور استعداد جمهور وعشاق الكينج محمد منير، للحفل من خلال إنتظار ظهور الفنان محمد منير على المسرح، والتفاعل مع باقة من أفضل أغانيه.

من جانبه وعد الفنان محمد منير جمهوره بحفل كبير يليق بالحدث، والمهرجان الفنى الذى أثبت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه فى دورته الأولى العام الماضي.

ويستعد الفنان محمد منير بالتحضيرات الأخيرة لطرح ألبومه الغنائي، وينتظر بعد إنتهاء حفل العلمين أن يعود إلى إستكمال التحضيرات لطرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.