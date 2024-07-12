رئيس شباب النواب يقدم للحكومة مقترحات لتطوير السياحة ودعم الصناعة

أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن هناك حاجه ملحة لإنشاء مطارات في عدد من المناطق التي تتميز بموقع جغرافي يربط بين العديد من المحافظات مما يساهم في دعم السياحة، و التيسير علي المواطنين ، الذين ينتقلون مسافات بعيدة للسفر .

وقال رئيس لجنة الشباب ، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة ، برئاسة المستشار أحمد سعد ، أنه يجب إعادة إحياء إنشاء مطار المنيا ، خاصة أن 40%من المصريين العاملين بالخارج من محافظات الصعيد ، وتربط تلك المحافظة بين جميع محافظات الوجه القبلي .

وأشار إلي أن دولة مثل السعودية يوجد بها اكثر من 250 ألف مواطن من محافظة المنيا فقد يعملون بها ،وهو ما يجعل هناك حاجه ماسة لإقامة مطار يخدم أبناء الصعيد للتيسير عليهم .

كما اقترح رئيس لجنة الشباب ، علي وزير الطيران المدني إنشاء مطار بمحافظة بورسعيد يخدم محافظات القناة والوجه البحري ، حتي لو اقتصرت تلك الخدمة علي السياحة الدينية ، فضلا عن أن محافظة بورسعيد هي أقرب المحافظات لدولة تركيا ويوجد العديد من حركة التجارة المتبادلة معهم وكذلك يوجد عدد من شركات البترول في محافظة بورسعيد ، مما يجعل هناك جدوي حقيقة لإنشاء ذلك المطار .



وطالب رئيس لجنة الشباب ، بتطوير الخدمة في المطارات خاصة أنها أول من يقع عليها عين السياح ،وهو ما يتطلب أن يكون المطار في ابهي صورة لافتاً إلي ضرورة تأهيل العمالة داخل المطارات لافتا إلي معاناة المواطنين بالخارج من ارتفاع اسعار مصر للطيران ، وهو ما يجعل الشركة تخسر بسبب فارق الاسعار حيث يلجأ المواطنين لشركات أخري ، لذا يجب إعادة النظر في أسعار تذاكر الطيران من خلال عمل باقات عائلية حافز للمصريين بالخارج



وانتقد رئيس لجنة الشباب ، خلو بيان الحكومة من السياحة الرياضية والسياحة الدينية، خاصة أن السياحة الرياضة أهم مصدر للدخل القومي في بعض الدول ، ومصر لديها بنية رياضية غير مسبوقة بفضل توجيهات القيادة السياسية ، ولكن لا يتم استغلالها الاستغلال الامثل ، رغم أنها تستطيع جذب فرق من أروبا لعمل فترة الإعداد ، خاصة أننا لدينا لدينا رياضيات مائية وسواحل ممتدة مثل مرسي مطروح ومرسي علم .



واوضح أن رئيس الجمهورية وجه باحياء مسار العائلة المقدسة وهو ما يجعل للسياحة الدينية نصيب كبير في زيادة الدخل القومي ، وأن مسار العائلة المقدسة سيجذب العديد من السياح علي مستوي العالم، متسائلا لماذا لا يتم تنفيذ توجيهات الرئيس.

واوضح رئيس شباب النواب ، أن المستهدف الذي حددته الحكومة من السياحة خلال ثلاث سنوات والذي قدرته ب 17مليار جنيه ، رقم ضعيف مقارنة بما حققته دول مثل اسبانيا التي حققت العام الماضي فقط 105 مليار يورو، كما حققت تركيا في نفس العام 55مليار يورو وهو ما يتطلب من الحكومة مضاعفة الجهود لزيادة المستهدف من السياحة .

وكشف رئيس لجنة الشباب ، عن عدد من المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية ، منها مشاكل تراخيص الأراضي وزيادة الرسوم حيث يوجد 21 بند رسوم ، لافتا إلي أن هناك بعض أصحاب المصانع الذين أغلقوا مصانعهم ووضعوا أموالهم في البنوك للحصول علي فائدة ال27% وهو ما يعتبرونه المكسب السهل بعيد عن مشاكل الإدارة والعمال والضرائب وذلك ليس الحل الأمثل لمواجهة مشاكل الاقتصاد ، مشيرا إلي ثقته في قدرة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة في التغلب علي تلك المشكلات .