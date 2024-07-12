محافظ جنوب سيناء يتفقد مركزا تجاريا للاطمئنان على توافر جميع السلع

تفقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، أحد المراكز التجارية الكبرى بشرم الشيخ لمتابعة جودة السلع وومدى توفيرها .

كما حرص علي الاطمئنان علي الاسعار للمنتجات المختلفة ومدى ملائمتها للمواطن البسيط، مشددا علي ضرورة الإعلان عن الأسعار للجمهور ووضع قائمة بالمنتجات وعدم حجب السلعه، مشيراً إلى أنه لن يسمح باستغلال المواطن او السائح ،

وطالب المحافظ بتفعيل وتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق والمنافذ والمحلات التجارية والتشديد علي تاريخ الصلاحية وتوفير السلع والمنتجات ، ونزول جميع المختصين الي الشارع وحل مشاكل المواطنين والاستماع إليهم،

كما شدد على حسن معاملة الجمهور والحرص علي نظافة المكان..

وقال " المحافظ "انه لابد أن يشعر المواطن البسيط بجهود الدولة بكافة أجهزتها لضبط الأسواق وتوفير السلع وتقليل اسعارها، لافتا أن توجيهات القيادة السياسية تعمل علي تلبية احتياجات ومطالب المواطن وحل مشاكله من خلال أجهزتها التنفيذية والرقابية. .

كما استقبل اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وهنأ المحافظ بثقة الرئيس وتوليه مهام منصبه في محافظة جنوب سيناء، متمنيا من الله التوفيق والسداد.

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات المشتركة والمشروعات التي ينفذها الصندوق ،وكذا تفعيل التفاهم بين الصندوق والمحافظة لصالح المواطن البسيط كأولوية أولى في كافة مدن المحافظة على حد سواء.