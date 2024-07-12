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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة المنيا يوجه بمواصلة الحملات المكثفة للنظافة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تابع عامر طه رئيس مدينة المنيا،اعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب الأشجار التى تتم بكورنيش النيل والتى  تهدف إلى الحفاظ على كورنيش النيل الذى يمثل أحد المكتسبات التي تميز المنيا عن محافظات الجمهورية والذى تم تطويره ورفع كفاءته فى الفترة الماضية ومتنفسا مجانيا لجمهور المواطنين بالمنيا يقضون عليه امتع الأوقات مع أسرهم وذويهم .

اشرف على الحملات عبد الظاهر حسن نائب رئيس المدينة ، علوة السريع مدير الكورنيش و محمد خضر وكيل الكورنيش و خالد خليل مدير كورنيش وسط المدينة، أمينة عبد السلام مدير إدارة الحدائق والمشاتل.

 

وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية وتكثيف الجهود المبذولة في قطاع النظافة وإنارة الطرق للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

أخبار محافظة المنيا اللواء عماد الكدواني محافظ ا للمنيا