عضو بالبرلمان الأوروبي: الاعتراف بفلسطين السبيل الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط

قالت ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية، إن صعود اليمين يعبر عن الميول الأوروبية في الوقت الراهن.

وأكدت عضو البرلمان الأوروبي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك تحديات تواجه تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة في ظل التباينات الأيديولوجية.

وأضافت أن قضية الهجرة تعد من أبرز الملفات الشائكة على أجندة الحكومة الفرنسية الجديدة، معبرة: "على الحكومة الجديدة التطرق إلى القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام الفرنسي سريعًا والشروع في حلها قدر المستطاع".

وأشارت إلى، أنه لا بد من وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلة:" يجب على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

وتابعت:" يجب الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الراهن، كما أنه يجب بذل الجهود كافة من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".