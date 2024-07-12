محافظ القليوبية يحيل رئيس وحدة أجهور الكبرى بطوخ للتحقيق

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، الشكوى الواردة من حالة بناء مخالف بقرية برشوم التابعة للوحدة المحلية لقرية أجهور الكبرى بمركز ومدينة طوخ.

وكلف المحافظ، اللواء إيهاب حسن سراج الدين، والمهندس وائل جمعة وكيل الإدارة الهندسية بالمحافظة بالتوجه إلى الموقع لفحص الشكوى وبالمعاينة تبين أنه جرى صب سقف بالمخالفة أمس الخميس، وعلى الفور جرى فك الاخشاب والاعمدة المخالفة وتم تحرير محضر بمخالفه الأعمال.

كما كلف "عطية" بإعداد مذكرة فورية بتلك الواقعة لإحالة رئيس القرية للتحقيق العاجل لتقصيره في متابعه حالات البناء المخالف وخاصه وأن أولى تكليفات محافظ القليوبية لرؤساء المدن والأحياء بالمتابعة والمرور الدوري وإزالة التعديات في المهد ومصادرة أي مواد بناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حالة بناء مخالف

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