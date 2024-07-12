متلاعبون عاطفيًا .. 4 أبراج يستغلون الشريك لتحقيق أهدافهم الشخصية

يُعتقد عادةً أن الحب هو أسمى تجسيد لنكران الذات والإيثار، لكن الواقع يختلف أحيانًا، فبجانب المشاعر الصادقة، هناك أفراد يدخلون في علاقات رومانسية لأسباب أقل نقاءً، وقد يستخدم البعض المشاعر كوسيلة للتقدم الشخصي أو لتحقيق مكاسب خاصة، مما يجعلهم خطرين على من يرتبطون بهم، فأحد أكثر السيناريوهات سلبية هو التورط مع شريك يتلاعب بمشاعرك لتحقيق أهدافه.

وفي هذا السياق، تقدم لكم “البوابة نيوز” الأبراج الأكثر شهرة بالأنانية والتلاعب بمشاعر الشريك لتحقيق أهدافهم الخاصة بحسب علماء وخبراء الأبراج، فبعض الأبراج بطبيعتها قد تستغل ضعف الشريك لتحقيق مصالحها الشخصية، وهو ما يتطلب منك أن تكون أكثر حذرًا في اختيار شريك حياتك، وبالتعرّف على هذه الأبراج يمكن أن يساعدك في تجنب العلاقات المؤذية وبناء علاقات صحية ودائمة.

1- برج الجوزاء

يُعرف برج الجوزاء، الذي يمتد من 21 مايو إلى 20 يونيو، بشخصيته المتنوعة والمرنة، لكن هذه القدرة قد تحمل أبعادًا أخرى تجعلهم محط اهتمام في موضوع التلاعب العاطفي، ومن المعروف أنه يتمتع بذكاء اجتماعي ومهارات تواصل متقدمة، وفي حين أن برج الجوزاء ليس بالضرورة متلاعبًا بطبعه، إلا أن هناك بعض السمات الشخصية التي قد تؤدي إلى سلوكيات قد تُفهم على أنها تلاعب، مثل التناقض في التصرفات والقدرة الفريدة على الأقناع والاستخدام الأمثل للمعلومات التي يعرفها عن الشريك.

2- برج السرطان

يُعتبر برج السرطان، الذي يمتد من 21 يونيو إلى 22 يوليو، من الأبراج المائية التي تميزها مشاعرها العميقة واهتمامها بالأسرة، فهم شركاء عاطفيين مخلصين وحساسين، لكن في بعض الحالات، قد تظهر بعض السلوكيات التي يمكن أن تُفهم على أنها تلاعب، كالحساسية المفرطة وسرعة البوح بالمشاعر، واستخدام مشاعر الذنب كأداة للضغط، وكذلك التعلق العاطفي والاعتماد مما يكون مرهقًا للشريك، كما يكون بارعًا في إخفاء مشاعره الحقيقية والظهور بمظهر الحساس والضعيف عندما يكون الأمر مفيدًا له.

3- برج الأسد

يمتد من 23 يوليو إلى 22 أغسطس، يُعرف بشخصيته الجذابة وثقته الكبيرة بنفسه، كما يتميز بالحيوية والشجاعة والطموح، ولكن هناك جوانب في شخصيته تظهره بمظهر المتلاعب مثل الرغبة التامة في السيطرة، واستخدام الثقة بالنفس كوسيلة للتأثير، ويمكن أن يظهر الأسد عاطفيًا بشكل مبالغ فيه ليُظهر للشريك حاجته الشديدة إليه، في حين أنه يستخدم هذه المشاعر ليتحكم في الشريك أو يستفيد منه، كما يستطيع بسهولة التلاعب بمشاعر الغضب والإعجاب.

4- برج العقرب

برج العقرب، الذي يمتد من 23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر، هو أحد الأبراج المائية التي تتميز بالغموض والعمق العاطفي، وبينما يُعتبر العقرب شريكًا مخلصًا وحماسيًا، فإن هناك بعض السمات التي يمكن أن تُفهم على أنها تلاعب، مثل الغموض والقدرة على إخفاء المشاعر الحقيقية، وتجنب الحديق عن الخطط المستقبلية بوضوح، كما يستخدم قوة الشخصية كورقة رابحة خلال الخلافات، كما يستطيع استخدام معلومات عن نقاط ضعف الشريك لمصلحته الشخصية، كما أنه معروف بميله للانتقام إذا شعر بالألم أو الخيانة.