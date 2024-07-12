اكتشاف أول كوكب محيطي خارج النظام الشمسي بفضل التلسكوب جيمس ويب الفضائي

اكتشف علماء الفلك كوكبًا جديدًا يُدعى "LHS 1140b" يعتبر أول كوكب محيطي خارج النظام الشمسي، وذلك بفضل التلسكوب جيمس ويب الفضائي. هذا الاكتشاف، الذي نُشرت نتائجه في مجلة "أستروفيزيكل جورنال ليترز"، يفتح آفاقًا جديدة لفهمنا للكواكب الخارجية وإمكانية الحياة خارج الأرض.

نظرة عن قرب على "LHS 1140b"

تم اكتشاف الكوكب LHS 1140b في عام 2017 على بعد 48 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحوت. هذا الكوكب، الذي يُعد واحدًا من بين بضعة آلاف من الكواكب الخارجية المكتشفة، يتميز بخصائص فريدة جعلته محط أنظار العلماء. وصفه العلماء بأنه "نسخة خارقة عن كوكب الأرض"، حيث تبلغ كتلته حوالي 5.6 أضعاف كتلة الأرض، وهو ليس نسخة مصغرة عن كوكب نبتون.

اكتشاف مثير بفضل جيمس ويب

قام فريق من الباحثين من جامعة مونتريال بقيادة طالب الدكتوراه شارل كاديو بإجراء دراسة مكثفة للكوكب باستخدام التلسكوب جيمس ويب الفضائي. ومن خلال مراقبة الغلاف الجوي للكوكب أثناء مروره أمام نجمه، تمكنوا من استبعاد فرضية أنه "نبتون مصغر". أكدت النتائج غياب إشارات الهيدروجين والهيليوم، مما يشير إلى أن الكوكب يحتوي على كميات كبيرة من الماء.

خصائص مدهشة ومواصفات ملهمة

يشير الباحث مارتان توربيه إلى أن كثافة LHS 1140b تدل على أنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء. وفي حين أن المياه على كوكب الأرض تمثل 0.02% فقط من كتلتها، فإن المياه على LHS 1140b قد تمثل ما بين 10% إلى 20% من كتلته. هذه النسبة الهائلة تفتح الباب لتصورات مذهلة حول طبيعة المياه على هذا الكوكب.

غلاف جوي مميز وإمكانية للحياة

الميزة الأولى لهذا الكوكب هي أنه يتم تسخينه بلطف بواسطة أشعة نجمه القزم الأحمر، مما يجعله يتمتع بدرجات حرارة سطحية مماثلة لتلك الموجودة على الأرض أو المريخ. يشير توربيه إلى أن غلاف الكوكب الجوي المحتمل قد يحتوي على غازات دفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، مما يمكن أن يؤدي إلى وجود محيط سائل على جزء من سطحه.

تحديات واستكشافات مستقبلية

رغم هذه الاكتشافات المذهلة، فإن السؤال حول شكل المياه على سطح LHS 1140b لا يزال قائماً. هل ستكون المياه سائلة أم جليدية؟ وهل يوجد غلاف جوي يحتوي على النيتروجين، الذي يعتبر مكونًا أساسيًا في الهواء الذي نتنفسه؟

يقوم فريق الباحثين في مونتريال بحملة للحصول على ملاحظات إضافية باستخدام التلسكوب جيمس ويب، لبضع ساعات في السنة. ويؤكد عالم الفيزياء الفلكية رينيه دويون أن الأمر سيستغرق عامًا على الأقل للتأكد من وجود غلاف جوي للكوكب، وربما عامين أو ثلاثة للكشف عن ثاني أكسيد الكربون.

أهمية الاكتشاف

هذا الاكتشاف المذهل يفتح آفاقًا جديدة لفهمنا للكواكب الخارجية وإمكانية وجود حياة خارج الأرض. ورغم أن الكوكب يبعد عنا حوالي 450 ألف مليار كيلومتر، إلا أن المعلومات التي يتم جمعها منه تساعدنا على فهم تكوين وتطور الكواكب بشكل أفضل، وربما تقربنا خطوة نحو اكتشاف الحياة في الكون.

في النهاية، يظل "LHS 1140b" شاهدًا على الإمكانات الهائلة للتلسكوبات الفضائية الحديثة، مثل جيمس ويب، في كشف أسرار الكون ومواصلة رحلتنا في استكشاف الفضاء.